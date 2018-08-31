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Hatay'da Zeytindalı Gümrük Kapısı hazırlığı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yetkililer, Hatay'da kurulacak olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın inşa edileceği yerde inceleme yaptı

31 Ağustos 2018 22:14

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı\'ndan gelen yetkililer, Hatay\'da kurulacak olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı\'nın inşa edileceği yerde inceleme yaptı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin\'e insani yardımların kolayca götürülmesi için Hatay\'ın Kumlu ilçesindeki Hamam Mahallesi\'ne Zeytin Dalı Gümrük Kapısı\'nın inşa edileceği alanda çalışma yapıldı. Çalışma alanına gelen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na bağlı yetkililer, burada inceleme yaptı.  Afrin\'e 40 kilometre uzaklıkta kuralacak olan gümrük kapısının inceleme yapan Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün ile diğer yetkililer, arazinin yapısını inceledi.

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