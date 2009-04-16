Hatay'da yoğun yağış maddi hasar yarattı

Hatay'da, dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış Antakya'da hayatı olumsuz etkiledi.



Alınan bilgiye göre, kent merkezinde sağanak yağış sonucu, bazı mahallelerdeki ev ve işyerleri su baskınına uğrarken, birçok araç da yolda kaldı. Yağmur sularının oluşturduğu akıntı nedeniyle Asi Nehri'nin kenarındaki korkuluklardan bir bölümü yerinden çıktı, Saray Caddesi'nde de toprak kayması nedeniyle çökme meydana geldi.



Antakya Belediyesi ve itfaiye ekipleri tarafından ev ve iş yerlerindeki suların tahliyesine yardımcı olunduğu bildirildi.





