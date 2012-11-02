T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay'da yangın: Suriyeli bir çocuk öldü

Hatay'da, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı çadır kentte çıkan yangında 5 yaşında bir çocuk, hayatını kaybetti

02 Kasım 2012 12:32

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı.  Eski TEKEL binası içerisinde kurulu çadır kentteki bir çadırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk olarak çadır kent sakinleri ve kamp görevlileri tarafından müdahale edilen  yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında dumandan etkilendiği belirlenen 5 yaşındaki bir  Suriyeli çoçuk, Yayladağı Sağlık Ocağı'na kaldırıldı.
İsmi henüz öğrenilemeyen çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

hataysuriyeçocukyangın

İlgili Haberler

Hatay'da sağlık ocağına uçaksavar mermisi isabet etti

Reyhanlı ilçesinde bulunan Mahmut Ekme Sağlık Ocağı'na uçaksavar mermisi isabet etti

Hatay'da bomba yüklü araç patladı!

İskenderun girişinde askeri kışla nizamiyesine 150 metre uzaklıkta bir araçta patlama meydana geldi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24