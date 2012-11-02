Hatay'da yangın: Suriyeli bir çocuk öldü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. Eski TEKEL binası içerisinde kurulu çadır kentteki bir çadırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk olarak çadır kent sakinleri ve kamp görevlileri tarafından müdahale edilen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında dumandan etkilendiği belirlenen 5 yaşındaki bir Suriyeli çoçuk, Yayladağı Sağlık Ocağı'na kaldırıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.