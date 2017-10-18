Hatay'da Türk öğrencilerin dörtte biri kadar Suriyeli öğrenci, birinci sınıfa kaydedildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Karahan, Hatay\'da ilkokul birinci sınıfa giden Türk öğrenci sayısının dörtte biri kadar Suriyeli öğrencinin, çeşitli okullara kayıt yaptırdığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı\'nın iş birliğinde gerçekleştirilen \'Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Hatay Yerel Bilgilendirme Toplantısı\' Hatay\'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda, proje kapsamında, Hatay\'a yeni 17 okul yapılacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı\'nca Suriyeli çocukların eğitim imkanlarına erişebilmesi ve eğitim altyapısının geliştirilmesi amaçlanarak, oluşturulan \'Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim I&II\' ve \'Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi\' projeleriyle AB\'den 315 milyon Euro tutarında kaynak sağlandığı belirtildi. Projenin ocak ayında başladığı ve 3 yıl sürmesinin planlandığı kaydedildi.

Toplantıda, Hatay\'daki Suriyeli öğrenci sayısı hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdür Vekili Karahan, yaklaşık 56 bin Suriyeli öğrencinin kentteki kurumlarda eğitimini sürdürdüğünü söyledi. Bu yıl alınan bir kararla Suriyeli öğrencilerin, Türk öğrencilerle kaynaşmasını sağlamak için Türk ve Suriyeli öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim görmesine karar verildiğini hatırlatan Karahan, bu kapsamda anaokuluyla birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflara Suriyeli öğrencilerin kayıtlarının yapıldığını kaydetti. Hatay genelinde ilkokul birinci sınıfa kaydolan Türk öğrenci sayısının 29 bin, Suriyeli öğrenci sayısının ise 7 bin 300 civarında olduğuna değinen Karahan, şöyle konuştu:

\"Çok ilginç bir rakam vermek istiyorum, birinci sınıfa kaydettiğimiz Suriyeli öğrenci sayısı 7 bin 300. Bizim çağ nüfusumuz normalde Hatay\'da 28-29 bin civarında. Bu rakama baktığımız zaman birinci sınıfa kaydolan Türk öğrenci sayısının dörtte biri kadar Suriyeli öğrencimiz oldu. İleri yaşlarda bu kadar öğrenci yok. Fakat küçük yaşlarda çok daha fazla öğrenci var. Bu da doğurganlığın çok yüksek olduğunu gösteriyor.\"

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Oruç ise konuşmasında, Türkiye genelinde, eğitim çağındaki yaklaşık 1 milyon Suriyeli\'den 600 bininin eğitime entegre edildiğini belirtti. Hatay\'ın, Suriyeli sayısı bakımından Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Oruç, \"Şu an ki verilere göre ülkemizde 3 milyon civarında Suriyeli mülteci var. Ve bunun 1 milyonu eğitim çağı nüfusunda. Yani 5-19 yaş aralığında. Eğitim çağındaki 600 bin Suriyeli, eğitim öğretim sistemimize entegre edilmiş durumda. Bu gerek ülkemiz için gerekse dünya üzerinde mülteciler için yapılmış en büyük ve en kapsamlı çalışma\" dedi.

Konuşmaların ardından projenin detayları, Milli Eğitim Müdürlüğü personeline anlatıldı.



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