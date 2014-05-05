Hatay'da tren akaryakıt yüklü tankere çarptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yolcu treni hemzemin geçitte akaryakıt yüklü tankere çarptı. Kazada çarpışmanın adından tanker alev aldı, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, makinist ise yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Sedat İskender’in haberine göre, kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan ışık kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi. Mersin'den, Hatay'ın İskenderun İlçesi'ne giden yolcu treni, ışık kontrollü hemzemin geçitte iddiaya göre, kırmızı da geçen ham petrol yüklü 47 yaşındaki Ömer Üçgün yönetimindeki tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tanker alev aldı, sürücüsü Ömer Üçgün olay yerinde hayatını kaybederken makinist Mehmet Doğan ise yaralandı. Yangının yolcu trenine sıçrama ihtimali üzerine yolcular trenden indirilirken ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı makinist Doğan, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hafif yaralanan bazı yolcular ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası tanker tamamen yanarken trenin lokomotifi de yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kazanın ardından yolcular, kaza yerine getirilen otobüslerle İskenderun'a gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.