-HATAY'DA TRAFİK KAZASI: 7'Sİ POLİS 9 YARALI HATAY (A.A) - 03.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti sırasında güvenlik önlemleri almak için Hatay'dan Dörtyol ilçesine giden polis otobüsünün, görev dönüşünde kamyonetle çarpışması sonucu 1'i başkomiser 7 polis ile 2 vatandaş yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zeki Soylu yönetimindeki, Çevik Kuvvet Ekibi'ni taşıyan 31 D 3056 plakalı otobüs, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Yerleşkesi kavşağında, Yesenyo Taşkın'ın kullandığı 31 ET 151 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, polis memurlarından sürücü Zeki Soylu, İbrahim Sever, Ufuk Arkçı, Halil Fırat, Gülşen Güven, Müjdat Dağ ve Başkomiser Mehmet Emin Tekin ile kamyonet sürücüsü Yesenyo Taşkın ve aynı araçta bulunan Volkan Taşkın yaralandı. Yetkililer, kazada yaralanan polislerin ayakta tedavi gördüklerini, kamyonet sürücüsünün durumunun ağır olduğunu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.