Hatay’da toplantı, gösteri ve yürüyüş yasağı

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, "14-15-16 Ağustos'ta, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, gibi tüm etkinlikler, bu etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle Valiliğimizce yasaklanmıştır" denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili fıkrasındaki 'Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak' maddesi gereği ilimiz genelinde, 14-15-16 Ağustos günlerinde, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, gibi tüm etkinlikler, bu etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle valiliğimizce yasaklanmıştır."