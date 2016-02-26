Hatay’da sınıra yakın bölgeye "İHA düştü" iddiası

Suriye’deki yerel kaynaklar bir 'insansız hava aracı'nın (İHA) düştükten sonra parçalarının etrafa savrulduğunu iddia ederken, bu bilgi resmi makamlarca henüz doğrulanmadı. ABD’li kaynaklar da, kendilerine ait bir İHA’nın düştüğü iddiasını doğrulamadı.

Zete'nin haberine göre, Hatay'da, Suriye sınırına yakın bölgede bugün öğle saatlerinde duyulan patlama sesi üzerine, Yayladağı-Altınözü ilçeleri bölgesinde güvenlik güçlerince arama başlatıldı.

Suriye’deki yerel kaynaklar bir İHA’nın (İnsansız Hava Aracı) düştükten sonra parçalarının etrafa savrulduğunu iddia edildi.

Camiden anons yapıldı

Patlama seslerinin duyulduğu Altınözü İlçesinin Türkmen Mezrası bölgesinde jandarma tarafından arama yapıldı. Vatandaşların da katıldığı aramadan herhangi bir sonuç çıkmadı.

Aramaya katılan vatandaşlardan biri, camide namaz kılarken bir ses duyulduğunu belirterek, “Namazı kıldıktan sonra camiden, ‘İnsansız uçak düştü onu arayalım anonsu’ yapıldı. Onu duyunca hep birlikte çıkıp aradık” dedi.

Mühimmat parçaları bulundu

Yayladağı İlçesi’nin Kışlak Mahallesi’nde jandarma ve vatandaşların birlikte yaptığı arama çalışmalarında ise, askeri mühimmata ait olduğu sanılan metal parçalar bulundu. Parçaların İHA’ya mı yoksa herhangi bir mühimmata mı ait olduğu belirlenmedi. Parçalar, ayrıntılı inceleme için askerler tarafından toplandı.

5 top mermisi düştü

Öte yandan Suriye tarafından hükümet güçlerince atıldığı iddia edilen 5 top mermisi Yayladağı İlçesinin Kışlak ve Uğuryol Mahalleleri kırsalına düştü. Angajman kuralları gereği sınır birliklerin Suriye tarafını top atışına tutarak misliyle karşılık verildiği açıklandı.