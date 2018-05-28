Hatay'da seçim çalışması yapan HDP'lilere saldırı

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde seçim çalışması yürüten milletvekili adayı Hülya Kavuk'un da aralarında bulunduğu HDP heyetine, grup tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Hatay'ın Antakya İlçesi'ne bağlı Doğan ve Kisecik köylerinde HDP Hatay milletvekili adayı Hülya Kavuk ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Kisecik Köyü'ndeki seçim çalışmaları sırasında bir grup, HDP heyetine saldırı girişiminde bulundu. HDP'lilerin bu sırada bir kafeye sığındığı belirtildi.

HDP'lileri tehdit ve harekaret eden grup, heyetin aracının üzerindeki afişleri yırttı.

HDP'liler jandarma gözetiminde köyden yerinden ayrıldı.