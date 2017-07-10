Hatay'da polise saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

Hatay'da kentin girişinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına bir otomobilden saçılan ateş sonucu 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Derince mevkii Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü yakınındaki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Bölge Trafik Müdürlüğü önünde kente giriş-yapan araçlar üzerinde kontrol yapan polislerin üzerine, bir otomobilden ateş açıldı. Polislerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Polislerin anonsu üzerine olay yerine ambulanslar ve destek ekip gönderildi. Ağır yaralanan polisler, ambulanslar ile MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen polislerden 2’si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer polisin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardın bölgeyi ablukaya alan polis, kent genelinde operasyon başlattı. Yapılan çalışma sonucu saldırganların kullandığı otomobil, Alahan Mahallesi’nde terk edilmiş olarak bulunduğu öğrenildi.

Valilikten açıklama

Saldırının ardından yazılı açıklamada bulunan Hatay Valiliği, kaçan saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"09 Temmuz 2017 günü saat 21.55 sıralarında İlimiz Antakya ilçesi girişinde yer alan Bölge Trafik Denetleme Noktasının karşısında, eski İskenderun yolu üzerinde Anayazı Mahallesi mevkiinde uygulama yapmak için bulunan görevli polis ekibine ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda 2’si ağır olmak üzere 3 polis memuru yaralı olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 polis memuru kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatılmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diler, yaralı polislerimize acil şifalar temenni ederiz."