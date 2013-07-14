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Hatay'da polis aracına ateş edildi

Armutlu mahallesindeki gösterilere polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Olaylar sırasında 'akrep'e ateş açıldı

14 Temmuz 2013 11:31

Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın memleketi Hatay'daki gösteriler bu gece de devam etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Antakya Uğur Mumcu Alanı'nda akşam saatlerinde toplanan grup, ellerinde pankartlarla ve Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ve Ethem Sarısülük'ün fotoğraflarıyla slogan atarak Armutlu Mahallesi girişine kadar yürüdü.

Polis göstericilere biber gazı ve tazikli suyla müdahalede bulundu.

Ara sokaklara kaçarak yeniden toplananlara; polise, havai fişek, ses bombası, molotof, maytap ve demir bilye attı.

Olaylar sırasında akrep aracına bir mermi isabet etti.

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