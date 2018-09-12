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Yaşam

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında yangın çıktı

12 Eylül 2018 23:23

Hatay 'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen  nedenle yangın çıktı. 

Amanos Dağları Küllü Yaylası mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; 2 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 6 iş makinesi, 10 su tankı ile müdahale etti. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının 15 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Kentmen, sarp ve kayalık bir bölgedeki alevlere müdahalenin devam ettiğini belirtti.

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hatayErzinorman yangını
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