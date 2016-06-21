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Hatay'da Musevi mezarlığına saldırı

Hatay'daki Asri Mezarlık'ın kapıları kırıldı, mezar taşları da kırıldı

21 Haziran 2016 20:16

Hatay’da Musevilere ait mezarlığın kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği ortaya çıktı.

Musevi Cemaati üyeleri, 19 Haziran’da Babalar Günü'nde Emek Mahallesi’nde bulunan mezarlığa gittiklerinde; mezarlığı duvarı yıkılmış, kapısını da kırılmış şekilde gördüklerini aktardı.

BirGün'den Erk Acarer'in haberine göre; ailelerine ait mezarların taşlarını da kırılmış bulan Müsavi cemaati, derin üzüntü ve endişeye kapıldı.

Şehirdeki büyük Asri Mezarlık'ta Müslümanların yanı sıra Ermeni ve Musevi cemaat üyelerinin de mezarları bulunuyor.

Doçent Dr. Lütfü Savaş, Hatay Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cemal'den bilgi aldı. Asri Mezarlık'ın da bulunduğu Emek semtinde cihatçıların yoğun olarak barındığı belirtiliyor.

 

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