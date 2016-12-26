Hatay'da Milli Eğitim ile müftülük anlaştı; öğrenciye camide staj, din görevlisinden öğretmene eğitim!

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında eğitimin birçok alanının din görevlileri ile düzenlenmesine yol açacak protokol imzalandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün; “Daha fazla imam hatip ortaokulu, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız” diyerek, hükümetin önümüzdeki dönemde eğitime yaklaşımını açıklamasının ardından bu dönüşümün ilk örneği Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan 5 yıllık ikili protokol ile ortaya çıktı. Hatay Valisi Erdal Ata’nın ‘olur’u ve 5 yıl süre ile imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” ile okullar ve eğitim alanında birçok faaliyet din görevlilerine açılacak.

Ortak çalışma

Protokole göre, öğretmenler ve din görevlileri bilgi ve tecrübe paylaşımlarına, ortak sempozyum, seminer, panel, çalışma toplantıları, zümreler, eğitim materyali hazırlama ve geliştirme çalışmaları düzenleyecek. Müftülük tarafından hazırlanan eğitim ve etkinlik faaliyetleri, düzenli olarak öğretmen ve öğrencilere duyuruları yapılacak; öğrencilere “milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerler”in kazandırılması için din görevlileri ve müftülük personelinden yararlanılacak.

Protokolde “ortak yükümlülükler” başlığı adı altında mili eğitim müdürlüğü ve müftülük arasında her eğitim yılı başı ve sonunda bir araya gelinerek işbirliği esasları gözden geçirilmesi de yer aldı. Bu kapsamda, din eğitimine yönelik öğretim programları ve eğitim materyallerini kapsayan müfredatın hazırlanmasında da müftülük ile işbirliği yapılacak. Protokolde, “her iki kurumu ilgilendiren zaman dilimi” olarak açıklanan eğitim yılı başları, öğretmenler günü, din görevlileri ve camiler haftası, kutlu doğum haftası gibi zamanlarda kurumsal ziyaretler gerçekleştirilerek, ortak etkinlikler düzenlenecek.

Protokol kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar, Diyanet’in yaz Kuran kurslarına açılacak ve öğretmenlerin burada görev yapmasına izin verilecek. Ayrıca, “ramazan ayları, belirli gün ve geceler, cuma namazı” gibi zamanlarda öğretmenler camilerde görev yapabilecek. Ayrıca Diyanet’in hazırladığı kitap, dergi, afiş gibi materyallerin de okullarda serbestçe dağıtılmasına izin verilecek.

İmamlar eğitecek

Müftülük yükümlülüklerine göre, din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça ve imam hatip liseleri meslek dersleri öğretmenleri, din görevlileri tarafından eğitilecek. Ayrıca imam hatip lise ve ortaokullarındaki öğrencilerin gelişimine yönelik sanatsal, kültürel, sportif alanlarda ortak etkinlikler ile önemli gün ve gecelerde programlar, kutlama, anma gibi etkinlikler için mili eğitim müdürlüğü ve müftülük arasında işbirliği yapılacak.

Camide staj

İmam hatip liseleri ve ortaokullarındaki öğrenciler mesleki uygulamaları camilerde ve Kuran kurslarında yapılabilecek. Ayrıca bu okullardaki hafızlık eğitimine Kuran kurslarından kurumsal destek verilecek ve din görevlilerinin de bu eğitimlere katılımları sağlanacak.