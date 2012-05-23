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Yaşam

Hatay'da magandalar okul bastı!

Kırıkhan'da bir grup genç bahçesinden kovuldukları okulu bastılar

23 Mayıs 2012 20:44

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde girdikleri ilköğretim okulunun bahçesinden çıkarılan 3 genç, daha sonra okula beraber geldikleri grupla öğretmen, idareci ve polislere saldırdı.

Kırıkhan ilçesindeki Menderes Mahallesi'nde bir ilköğretim okuluna gelen 3 kişi, öğretmenler tarafından bahçeden çıkmaları için uyarıldı.
 
Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 kişinin dışarı çıkmaması üzerine bir öğretmen polise ihbarda bulundu.
 
Okula gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi ikna ederek okulun bahçesinden çıkardı.

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