Hatay'da magandalar okul bastı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde girdikleri ilköğretim okulunun bahçesinden çıkarılan 3 genç, daha sonra okula beraber geldikleri grupla öğretmen, idareci ve polislere saldırdı.

Kırıkhan ilçesindeki Menderes Mahallesi'nde bir ilköğretim okuluna gelen 3 kişi, öğretmenler tarafından bahçeden çıkmaları için uyarıldı.

Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 kişinin dışarı çıkmaması üzerine bir öğretmen polise ihbarda bulundu.

Okula gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi ikna ederek okulun bahçesinden çıkardı.