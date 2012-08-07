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Yaşam

Hatay'da ki yangın için polis şüphelilerin peşinde

Dün sabah saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırdığı belirtiliyor.

07 Ağustos 2012 20:11

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ilçeye bağlı Yaylıca beldesi mevkisi Seldiren köyü ormanlık alanında dün sabah saatlerinde 11 noktada dünden bu yana devam eden orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Yeniköy, Seldiren ve Çubukçu köylerinden 16 kişi ifadesine başvurulmak üzere Karaçay Jandarma Karakolu'na getirildi.

Yangının kasıtlı olarak çıkartıldığı ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Yangın rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırdı

 

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 11 noktada çıkan yangına 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz, iş makinesi ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Dün sabah saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırdığı belirtiliyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 300 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

 

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