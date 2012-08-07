Hatay'da ki yangın için polis şüphelilerin peşinde

Soruşturma kapsamında Yeniköy, Seldiren ve Çubukçu köylerinden 16 kişi ifadesine başvurulmak üzere Karaçay Jandarma Karakolu'na getirildi.

Yangının kasıtlı olarak çıkartıldığı ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yangın rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırdı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 11 noktada çıkan yangına 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz, iş makinesi ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Dün sabah saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırdığı belirtiliyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 300 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.