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HATAY'DA İŞ YERİNDE PATLAMA: 3 ÖLÜ HATAY (A.A)

03 Ekim 2010 14:26

-HATAY'DA İŞ YERİNDE PATLAMA: 3 ÖLÜ HATAY (A.A) - 03.10.2010 - Hatay'da dericiler sitesindeki bir iş yerinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Güzelburç beldesi dericiler sitesinde Cemil Üzer'e ait olduğu bildirilen 2 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre Uğur Özmen, Hüseyin Yılmaz ile kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.  Olay sonrası yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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