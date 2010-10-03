-HATAY'DA İŞ YERİNDE PATLAMA: 3 ÖLÜ HATAY (A.A) - 03.10.2010 - Hatay'da dericiler sitesindeki bir iş yerinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Güzelburç beldesi dericiler sitesinde Cemil Üzer'e ait olduğu bildirilen 2 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre Uğur Özmen, Hüseyin Yılmaz ile kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Olay sonrası yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.