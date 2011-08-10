'Hatay'da her an büyük bir deprem olabilir'

T24 - Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Melih Baki, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde, son dönemde yoğun sismik hareketliliğin olduğu Adana’nın Kozan İlçesi ve büyük durgunluğun yaşandığı Hatay merkezli büyük bir deprem tehlikesinin bulunduğunu ileri sürdü.













Akdeniz Bölgesi’ndeki yer altı hareketleriyle ilgili çalışmalar ve değerlendirmeler yapan JMO Şube Başkanı Melih Baki, dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinin yaşandığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, birkaç kez yerle bir olan Hatay ve Kozan için uyarıda bulundu. Melih Baki, "Afrika Kıtası, Arap levhası ve Anadolu plakasının çarpışma merkezi Doğu Akdeniz Bölgesi’dir. Büyük depremler, Türkiye’de buralardan başlar. Büyük felaket olmadan önlem alınmalı" dedi. Afrika Kıtası’nın yılda 2.5 cm hareket ettiğini, buna bağlı olarak, Toros Dağları’nın yılda 2 cm yükseldiğini kaydeden Baki, bu hareketlenme nedeniyle sismik olarak Kozan bölgesinin çok çalkantılı, Hatay’ın ise durgun olduğunu anlattı.



1900-1999 yıllarındaki, büyüklüğü 5 ve üzerinde olan depremler



'Hatay'a dikkat'





Özellikle Hatay’da son üç yıldır hiç deprem sinyalinin alınamadığını belirten Melih Baki, "Bunun bir tek anlamı vardır. O da, yırtılma hareketi ilerledi ve kilitlendi, demektir. Bu durum büyük bir deprem yaratacaktır. Zemin deformasyonu nedeniyle Güzelburç’ta artık tek veya iki katlı evlerde oturulamıyor. Gerilme hareketi nedeniyle zemin 20-25 cm bozulmuştur. Artık kapılar bile açılmıyor. Depremlere karşı yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Deprem felaketlerinden sonra yeniden ele alınan ve yerel yönetimlerin uymak zorunda olduğu Tip İmar Yönetmeliği tam anlamıyla uygulanırsa, birçok sorun ortadan kalkar" diye konuştu.



Türkiye'de yer alan fay hatları haritası - Hatay 1. dereceden deprem bölgesinde







139 yıldır deprem olmuyor



Yerli ve yabancı birçok bilim adamının sık sık inceleme yaptığı ve uyarılarda bulunduğu Hatay’da en son yıkıcı deprem ve tsunami 1822 ve 1872 yıllarında olmuş, binlerce kişi yaşamını yitirmişti. Asya’da meydana gelen ve binlerce insanın ölümüne neden olan tsunamiden sonra Hatay’da inceleme yapan, aralarında Japon bilim adamlarının da bulunduğu heyet, 1822 ve 1872’de Hatay’ın Samandağ sahilinde oluşan dalgaların karadan 340 metre içeride etkili olduğunu belirlemiş, aynı deprem ve tsunaminin tekrar yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.



