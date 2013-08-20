Hatay'da Gezi Parkı'nı anmak isteyen gruba TOMA'lı müdahale

Hatay'ın merkez Antakya İlçesi'nde toplanan ve aralarında Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi ve ablasının da bulunduğu belirtilen yaklaşık 100 kişi, 'Gezi parkı' protestolarında hayatlarını kaybedenler için yürüyüş yapmak istedi. Polis engeliyle karşılaşan gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Ramazan Çelik'in DHA'da yayımlanan haberine göre, Armutlu Mahallesi'nde Saat 21.30 sıralarında toplanan yaklaşık 100 kişi, ellerinde 'Gezi parkı' protestolarında hayatlarını kaybeden 5 kişinin fotoğrafının olduğu ve 'unutmadık unutturmayacağız' yazılı pankartla Gündüz Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Aralarında 'Gezi park' protestolarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi ve ablasının da bulunduğu grup, Gündüz Caddesi girişinde polis engeliyle karşılaştı. Polisin yaptığı anonsa rağmen grubun dağılmaması üzerine TOMA'larla tazyikli su sıkarak ve biber gazı atarak müdahalede bulunuldu. Dağılan grup Armutlu Mahallesi girişinde tekrar bir araya gelip barikatlar kurarak ateşe verdi.