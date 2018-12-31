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Hatay'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Hüseyin BOZOK/HATAY , (DHA)- HATAY'da eylem hazırlığında oldukları belirtilen, terör örgütü DEAŞ şüphelisi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı

31 Aralık 2018 16:37

Hüseyin BOZOK/HATAY , (DHA)- HATAY\'da eylem hazırlığında oldukları belirtilen, terör örgütü DEAŞ şüphelisi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Hatay Emniyetü Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ile MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonlarda Hatay’ın merkez Antakya, Reyhanlı, Erzin ve Kumlu ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirtilen 9 kişi gözaltına alındı. Hatay\'da yeni yıl öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen 1’İ Türk, 8’i Suriye uyruklu 9 zanlının emniyetteki sorguları sürüyor.

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