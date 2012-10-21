Hatay'da yangın çıktı, evler boşaltıldı

Hatay'ın Samandağı, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki ormanlık alanlarda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler nedeniyle bazı vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

İskenderun ilçesine bağlı Aşkarbeyliği köyü ile Suçıkağı köyü arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, etkili olan rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Alevler nedeniyle bölgedeki evler boşaltıldı.

Yangın nedeniyle evini boşaltan vatandaşlardan Abdullah Zont, ''Annem ve kardeşlerim yangın çıkınca evden yukarı köye doğru uzaklaştılar. Bende aşağı doğru kaçtım. Ekipler ailemi kurtarmaya çalışıyor. Şu anda hayatlarından endişeliyim. Nerede olduklarını bilmiyorum. Yangın bölgesine yakın 7 aile oturuyor'' dedi.

İskenderun Belediyesi İtfaiye Müdürü Ömer Çolak, yangına farklı noktalardan müdahale edildiğini belirterek, ''Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim birimlerine sıçramaması için önlemeler alıyoruz” dedi.

Küçükdalyan beldesi ve Soğuksu Mahallesi'nde çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı. Bölgede paniğe neden olan yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bu arada, alevler Antakya ilçesinde Habib Neccar dağlarını etkisi altına aldı. 4 ayrı noktada çıkan yangına, arazinin dağlık ve sarp kayalık bir bölge olması nedeniyle müdahale edilemediği öğrenildi.



Sabotaj şüphesi



Öte yandan 3 ayrı noktada çıkan yangınların yaklaşık olarak aynı saatlere denk gelmesi, akıllara sabotaj şüphesini getirdi.