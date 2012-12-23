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Yaşam

Hatay'da Asi Nehri taştı

Hatay'da bir süredir etkili olan kuvvetli yağış, ilçeye bağlı Bohşin ve Apaydın köyleri ile Hacıpaşa beldesindeki ekili alana zarar verdi

23 Aralık 2012 21:53

Hatay'ın Altınözü ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Asi Nehri taştı; binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

Hatay'da bir süredir etkili olan kuvvetli yağış, ilçeye bağlı Bohşin ve Apaydın köyleri ile Hacıpaşa beldesindeki ekili alana zarar verdi.

Bohşin köyünde çiftçilik yapan Mehmet Albayrak, aşırı yağış yüzünden köylerinden geçen Asi Nehri'nin taştığını, köydeki yaklaşık 14 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığını belirtti.

Öte yandan, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı Altınözü ilçesi Boynuyoğun köyündeki çadır kentin bir bölümünü de su bastığı, su seviyesinin 1,5 metreyi bulduğu bildirildi.

Kimi vatandaşların ise bölgedeki Yarseli sulama kanalında balık tuttuğu gözlendi

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