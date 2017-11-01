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"Hatay'da anaokulu öğrencilerine iç çamaşırı kontrolü" iddiası

Arsuz Milli Eğitim Müdürü, müfettiş incelemesinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi

01 Kasım 2017 11:27

Hatay’daki Karaağaç Anaokulu’nda velilerin iddiasına göre tuvaleti kirleten öğrencinin bulunması için 5 yaşındaki erkek öğrencilerin iç çamaşırları temizlik görevlileri tarafından kontrol edildi. Gelişmeler üzerine okula giden Arsuz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, okul yönetimiyle görüşme yaptıktan sonra velilere bilgi vererek konunun incelendiğini, müfettiş incelemesinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, olayın duyulmasının ardından bir grup veli, okul müdürüyle görüştü, ancak okul müdürü uygulama normalmiş gibi bir yaklaşım sergiledi. Bunun üzerine bazı veliler BİMER'e şikâyette bulundu. Pazartesi günü de çocuklarını okula göndermeyen veliler, okul yönetimiyle görüşmek üzere okul bahçesinde toplandı.

Gelişmeler üzerine okula giden Arsuz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, okul yönetimiyle görüşme yaptıktan sonra velilere bilgi vererek konunun incelendiğini, müfettiş incelemesinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Veliler ise çocuklarının kaygı ve korkuya yol açan bir uygulamayla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Bu durumun normal görülemeyeceğini ifade eden veliler, tuvaleti temiz bırakmayan bir erkek öğrencinin suçlu arar gibi arandığını ve teşhir edildiğini belirtti. Öğrenci velilerinin okulda toplanacağı bilgisi üzerine Arsuz Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip okul bahçesinde veliler okuldan ayrılana kadar önlem aldı.

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