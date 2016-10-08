Hatay'da alacak verecek kavgası; 2 ölü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalışan İsmail Kayıkoğlu, alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada, nakliyat şirketinin iki ortağını av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan çevre yolundaki şirkette çalışan İsmail Kayıkoğlu (33), iş yerine giderek şirket sahipleri Ali Gövler (45) ve Beyazıt Kamçılar (43) ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Kayıkoğlu, tartışmanın büyümesi üzerine beraberinde getirdiği av tüfeğiyle Gövler ve Kamçılar'ı vurdu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahısların öldüğünü tespit ederken, katil zanlısı Kayıkoğlu, polis merkezine giderek teslim oldu.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.