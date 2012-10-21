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Hatay'da AKP'ye Suriye tepkisi: 8 kişi gözaltına alındı

Eylem yapan grup içinde bulunan bazı kişiler polise taş ve cam şişe atarak karşılık verdi

21 Ekim 2012 23:07

Antakya’da Suriye’deki olayları protesto etmek isteyen Antiemperyalist Devrimci Gençlik Platformu üyeleri polis arasında çatışma çıktı. Polisler, eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Olayda 8 kişi gözaltına alındı.

Saat 15.00’da Uğur Mumcu Alanı’nda toplanan Antiemperyalist Devrimci Gençlik Platformu üyesi yaklaşık 200 kişi, Hükümet ve ABD aleyhine sloganlar attı. Armutlu Mahallesi’nden Ulus Alanı’na kadar yaklaşık 500 metrelik güzergahta yürümek isteyen eylemcileri, bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri durdurup, dağılmaları yönünde uyardı. Polislerin uyarılarına aldırmayan grup içinden bazı kişiler, taş ve cam şişe atarak karşılık verdi. Bunun üzerine polisler, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

 

Taş ve cam şişe attılar

 

Olay yerine yakın yerde duran Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Akrep adı verilen zırhlı araçlar grubu dağıttı. Eylemciler ara sokaklara kaçarken, polislere taş ve cam şişe atmayı sürdürdü. Göstericilerin peşine düşen polisler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Eylemciler, ara sokaklarda dağıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürdü. 

 

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