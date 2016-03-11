Hatay’da 5 AKP ilçe başkanı istifa etti

Hatay'da İskenderun, Payas, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri peş peşe istifa etti. AKP Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, partisinin İskenderun, Payas, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin genel merkezin teşkilat çalışmalarını daha sağlıklı bir zeminde yürütmesi adına istifa ettiklerini bildirdi.

Radikal’in haberine göre, Atıç, yazılı açıklamasında, AKP teşkilatının büyük bir aile olduğunu, parti içerisinde yalnızlığa ve küslüğü asla imkan verilmediğini belirtti. Partisinin İskenderun, Payas, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçe başkanlarının yönetim kurulu üyeleriyle istifa ettiğini kaydeden Atıç, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti teşkilatları, kurulduğumuz günden bu yana aziz milletimizin hizmetinde olmayı ilke edinmiş fedakarca çalışan bir harekettir. AK Parti teşkilatlarımızda görev alan her bir kardeşimiz almış olduğu görevi ve yüklenmiş olduğu misyonu rıza-i ilahi düsturuyla taşımak gayesiyle ve vebal duygusuyla ifa etmeye özen göstermiştir. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız, Hatay'da ilçe teşkilatlarımızla ilgili teşkilat çalışmaları bağlamında istişare ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Genel merkezimizin yapmış olduğu bu çalışma ortamı içerisinde, İskenderun, Payas, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçe başkanlarımız yönetim kurulu üyeleriyle birlikte genel merkezimizin teşkilat çalışmalarını daha sıhhatli bir zeminde yürütmesi adına görevlerinden kendi rıza ve iradeleriyle istifa etti.”

İlçe başkanlarının görevi iade ederken teşkilatın birlik ile beraberliğini korumaları ve fedakarca yaklaşımlarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Atıç, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Atıç, istifa eden yöneticilerin parti için çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Mevla’m hayırlı ömür verdiği süre boyunca AK Parti teşkilatlarımızda daha önceden görev almış olan ya da görevi başında olan her bir kardeşimiz partimizin kurucu genel başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ile beraber olarak yeni Türkiye'nin inşası ve yükselmesi için kararlılıkla mücadele edecektir" değerlendirmesini yaptı