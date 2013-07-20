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Hatay'da 3 asker yaralandı

Hatay'da, Suriye tarafından açılan ateş sonucu 3 asker yaralandı

20 Temmuz 2013 01:24

 

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören köyündeki hudut karakoluna bağlı birliklerin devriye görevi yaptığı sırada Suriye tarafından ateş açıldı.

Sınırdan kaçakçılık olaylarına karşı devriye görevi yürüten karakol ekibindeki 1'i uzman çavuş 3 asker yaralandı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerler, Antakya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sınırdan kaçakçılık yapan kişiler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırı sonrası hudut karakolundan karşı ateş açıldığı bildirildi.

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