Hatay'da 3 asker yaralandı

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören köyündeki hudut karakoluna bağlı birliklerin devriye görevi yaptığı sırada Suriye tarafından ateş açıldı.
Sınırdan kaçakçılık olaylarına karşı devriye görevi yürüten karakol ekibindeki 1'i uzman çavuş 3 asker yaralandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerler, Antakya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sınırdan kaçakçılık yapan kişiler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırı sonrası hudut karakolundan karşı ateş açıldığı bildirildi.