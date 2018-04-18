Hatay'da 1 asker şehit oldu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir asker, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Pulluyazı Karakolu sorumluluk bölgesinde nöbet tutan askerler, Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti.

Askerlerin gruba müdahalesi sırasında bir asker, nereden ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı.

Ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.