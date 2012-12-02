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Hatay'a havan mermisi düştü

Çatışmalar sırasında atıldığı belirtilen bir havan topu mermisinin de Reyhanlı ilçesinde TOKİ inşaatlarının yanındaki boş alana düştüğü öğrenildi

02 Aralık 2012 01:10

Suriye'nin Babel Hava Sınır Kapısı'ndaki çatışmalarda atıldığı belirtilen bir havan topu mermisi, Reyhanlı'daki TOKİ inşaatlarının yanında boş alana düştü.

Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Suriye'nin Babel Hava Sınır Kapısı'ndaki çatışmalarda atıldığı belirtilen bir havan topu mermisi, ilçedeki TOKİ inşaatlarının yanında boş alana düştü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Babel Hava Sınır Kapısı'nda Esed'e bağlı güçlerle Özgür Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar akşam saatlerinde yoğunlaştı. Çatışma sesleri Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinden  duyuluyor.

Çatışmalar sırasında atıldığı belirtilen bir havan topu mermisinin de Reyhanlı ilçesinde TOKİ inşaatlarının yanındaki boş alana düştüğü öğrenildi.

 

Şam'da bombalı saldırı

 

Öte yandan, Suriye'nin başkenti Şam'ın Aş El-Vurvur bölgesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Yönetime yakınlığıyla bilinen Dampress internet sitesi, Hazan Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu çevrede büyük çapta maddi hasar oluştuğunu belirtti.

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