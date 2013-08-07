Hatay'daki yangın yayılıyor, alevler şehirden görülüyor!

Hatay'da önceki gün sabaha karşı başlayan yangını söndürme çalışmaları, sarp arazi ve rüzgâr nedeniyle, güçlükle sürdürülüyor. 700 hektar kızılçam ormanını kül eden ve yayılmaya devam eden alevler, şehir merkezinden de görülüyor.

Hatay’daki orman yangını devam ediyor.

Dün sabaha karşı başlayan yangında şu ana kadar 700 metrekareye yakın Kızılçam ormanı kül oldu.

Gülderen Köyü yakınlarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle 7 bölgeye yayıldı.

Yangına, 7 helikopter, 3 uçak, 100 arazöz, 50 iş makinesi ve 500 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye son verilirken, yangının bazı bölgelerde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Rüzgâr ve arazinin sarp yapısı nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yapılıyor.

Gülderen, Dikmece ve Oğlakören köyünde, ormana yakın evler boşaltılırken, müdahale sırasında 3 orman işçisi de yaralandı.

Alevler şehir merkezinden görülüyor

Gece saatlerinde yayılarak devam eden orman yangını merkeze bağlı Alahan köyü yakınlarındaki ormanlık alana kadar ilerlerdi. Yanan ormanlık alanlar, şehir merkezinden de görülüyor.



Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

Bakandan ziyaret

Hatay’da bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Özellikle Oğlakören ve Gülderen köylerindeki yerleşim yerlerine kadar yaklaşmış bir ateş söz konusu. Bugün hamdolsun, öyle bir tehlike söz konusu değil. Yangın, hava şartlarına göre değişen bir trend izliyor. Arazinin sarp olması ve yol imkanlarının pek bulunmamasından kaynaklı ekipler doğrudan müdahale yapmakta zorlanıyor. Şu ana kadar 700 ile bin hektar arasında bir kızılçam ormanı maalesef yanmış gözüküyor" açıklamasını yaptı.

İnşallah hava şartları müsaade ederse kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tek tesellimiz şu ana kadar can kaybımızın olmamasıdır. Bu maddi kayıplar, hasarlar kısa sürede telafi edilir ama can kaybı olmaması tesellimiz."