Hatay Valisi: Bir kaç gün akşamları dışarı çıkmayın

T24 - Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Dörtyol ilçesinde özellikle provokasyonu önlemek amacıyla olaylar duruluncaya kadar vatandaşların akşam evlerinden çıkmamalarını istedi.



Dün 4 polisin şehit edildiği saldırının ardından, bu akşam gazetecilere ilk kez açıklama yapan Lekesiz, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik olarak da saldırı yapıldığı haberlerinin doğru olmadığını bildirerek, şunları söyledi:



“Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğümüze kapalı bir kasa kamyonetten dün veya bugün herhangi bir saldırı yapılmamıştır. Dün yaşanan olayların ardından yakalanan kimse yoktur. Dün yaşanan olayla ilgili yakalandığı belirtilen kişilerin olayla ilgileri yoktur. Cumhuriyet Savcılığı’nca serbest bırakılan bu kişiler, yapılan hain saldırıdan 20 dakika sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yolda ters yönden gelince, görevli polis memurlarımız şaşırtmaca saldırı diye düşünerek durdurmak istemiş ve ‘Dur’ ikazında bulunmuştur. Ancak, ikazın ardından araç durmayınca havaya uyarı atışı yapılmıştır. Bu kişiler durmuş ve görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.



Ancak, açılan ateş ve yaşanan arbede vatandaşlar arasında ‘Emniyet Müdürlüğü basıldı ve failleri yakalandı’ şeklinde algılanmıştır. Halk Emniyet Müdürlüğü önünde toplanıp, gözaltındaki bu kişileri istemiştir. Dün ve bugün istenmediği halde 22-25 işyerinin camları kırılmıştır, birkaç yer de kundaklanmıştır. Arzu edilmeyen olaylardır. Ancak, cana gelen herhangi durum yoktur. Kanaat önderleri, sivil toplum örgütü önderleri, toplumda sözü geçen kişilerle toplantı yapılmış ve hadise anlatılmıştır. Vatandaşlarımızda oluşan infiali anlayışla karşılıyoruz, ancak, şu an kardeşliğimize en ihtiyaç duyulan anlardır. Vatandaşlarımız soğukkanlılıklarını koruyarak, eksik bilgilere itibar etmemelidirler. Kamu düzenini bozacak şekilde hareket edecek kişiler cezalandırılacaktır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, bugün ve bundan sonraki birkaç gün akşam sokağa çıkmamalarıdır. Akşamlarını evlerinde geçirmelerini istirham ediyoruz. İlçedeki dedikodu bitene kadar evlerinde oturmalarını istiyoruz. Terör örgütünün istediği gibi vatandaşlarımız birbirine düşmemiştir. Böyle bir durum yoktur.”





OLAYLAR TERÖRİSTLERİ KAÇIRDI



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Lekesiz, terör saldırısının, gri renkli Volkswagen passat marka bir otomobilden yapıldığını, bu aracın olaydan 20 dakika sonra kaza yapmış halde, yaylalara giden yol üzerinde Çağlalık mevkiinde terk edilmiş bulunduğunu söyledi. Lekesiz, “Aracı 20 dakika içinde bulduysanız, teröristler nasıl kaçtı?” sorusuna, “Buradaki (Dörtyol ilçe merkezindeki halkın çıkardığı olayları kastediyor) olaylar olunca ağırlığı buraya verdik. Amanoslar terör örgütü tarafından 1992 yılından beri kullanılmaktadır. Güvenlik güçlerimiz de aynı süre içerisinde bu kişilere karşı çalışmalarını devam ettirmektedir” cevabını verdi. Vali Lekesiz, Amanoslar’daki teröristlerin tahmini sayıları konusunda da, “200 kilometre uzunluğunda, 35 kilometre derinliğinde olan dağlarda gezen teröristler olduğunu biliyoruz” dedi.