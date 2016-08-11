Hatay Valisi açıkladı; darbeci askerler sınır kontrolünü bir hafta boyunca sağlamamış

Hatay Valisi Ercan Topaca, TSK içindeki bir grup cuntacı askerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz öncesinde sınır hattındaki zırhlı araçların ve birliklerin Hudut Alay Komutanlığı'ndaki devir teslim töreni bahanesiyle çektirildiğini söyledi. Durumdan iki gün sonra haberdar olduklarını belirten Vali, "Bir vatandaş bizi aradı ve 'Sayın valim sınırda kontrol yok, insanlar giriyor' diye bilgi verdi" dedi. Vali, bir hafta boyunca sınırın belli kesimlerinde kontrolün kaybolduğu bilgisini verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Vali Topaca, 15 Temmuz'da kentte yapılacak Hudut Alay Komutanlığında devir teslim töreninin provası gerekçesiyle, sınırdaki 200'ün üzerindeki askerin ve 7-8 zırhlı aracın bir hafta önce komutanlığa çekildiğini öğrendiklerini belirtti. Topaca, "Darbeciler, sınırdaki asker ve zırhlı kobra araçlarını Hudut Alay Komutanlığı'ndaki devir teslim töreni bahanesiyle buradan çekmiş. İki gün sonra öğrendik ki sınırı koruyan 200'ün üzerinde askeri bir hafta önce devir teslim törenine çağırmışlar. Bir haftadır tören provası yapılıyor. Zırhlı araçları da çekmişler." ifadelerini kullandı.

Vatandaş arayıp söylemiş

Darbe girişiminin yaşandığı gün saat 19.00 gibi törenin bitmesine karşın, birliklerin geri gönderilmediğini belirlediklerini vurgulayan Topaca, şöyle devam etti:

"Hudut Alay Komutanlığı'nın en önemli görevi sınırı korumak. O akşam madem tören bitti, bir an önce sorumluluğu almalıydı. Bizim bunlardan da haberimiz yok, askerleri ve araçları geri göndermiyorlar. Darbenin olduğu akşam burada kalıyorlar. Bizim durumdan iki gün sonra haberimiz oldu. Bir vatandaş bizi aradı ve 'Sayın valim sınırda kontrol yok, insanlar giriyor' diye bilgi verdi. Adamların, sınır ve ülke güvenliği umurlarında değil. Bunlar vatanseverlikle, askerlik bilinciyle bağdaşmayan şeyler böyle bir ihanet olabilir mi?"

"Birlikler polis eskortuyla gitti"

Hudut Alay Komutanı'nın soruşturma kapsamında tutuklandığına işaret eden Topaca, "Alaya vekalet eden komutana 'Ne var, sınır niye boş' diye sordum. Kendisi askerlerin tören için geldiğini, o darbe girişiminden sonra geri gönderemediklerini iletti. Korkudan kışlanın dışına çıkıp sınıra gönderememişler. Hemen ben polis eskortu verdim, askerin derhal kışlasına gitmesi istedim, bir vali yardımcısı da görevlendirdim. Darbe girişiminden bir süre sonra sınırlar yeniden normale döndü. Bir hafta boyunca sınırın belli kesimlerinde kontrol kaybolmuştu" diye konuştu.