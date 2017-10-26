Hatay Valiliği: Yayla evlerinde erzak bırakmayın

HATAY, (DHA)- Hatay Valiliği, yayla evleri ve yazlıklardan ayrılan vatandaşların, evlerinde erzak bırakmamalarını istedi.

Açıklamada, yayla evlerinde bırakılan erzakların, terör örgütü PKK üyeleri tarafından hırsızlık yoluyla çalınıp kullanıldığı vurgulandı. Açıklamada şöyle dendi:

\"Bölücü terör örgütü mensuplarının yerleşim yerlerinden uzak olan ve vatandaşlarımızın yazlık olarak kullandıkları yerlerden hırsızlık yaparak gıda temini yaptıkları bilinmektedir. Güvenlik birimlerimizce alınan tedbirlere ek olarak vatandaşlarımızın yayla evleri ve yazlık olarak kullandıkları evlerde yiyecek-içecek türünden hiçbir gıda malzemesi, tüp ve benzeri eşya bırakmamaları büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında halkımızın bu ve benzeri hususlarda göstereceği hassasiyet, önemli başarıların elde edilmesine vesile olmaktadır.\"