T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay Valiliği: Yayla evlerinde erzak bırakmayın

HATAY, (DHA)- Hatay Valiliği, yayla evleri ve yazlıklardan ayrılan vatandaşların, evlerinde erzak bırakmamalarını istedi

26 Ekim 2017 19:49

HATAY, (DHA)- Hatay Valiliği, yayla evleri ve yazlıklardan ayrılan vatandaşların, evlerinde erzak bırakmamalarını istedi.
Açıklamada, yayla evlerinde bırakılan erzakların, terör örgütü PKK üyeleri tarafından hırsızlık yoluyla çalınıp kullanıldığı vurgulandı. Açıklamada şöyle dendi:
\"Bölücü terör örgütü mensuplarının yerleşim yerlerinden uzak olan ve vatandaşlarımızın yazlık olarak kullandıkları yerlerden hırsızlık yaparak gıda temini yaptıkları bilinmektedir. Güvenlik birimlerimizce alınan tedbirlere ek olarak vatandaşlarımızın yayla evleri ve yazlık olarak kullandıkları evlerde yiyecek-içecek türünden hiçbir gıda malzemesi, tüp ve benzeri eşya bırakmamaları büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında halkımızın bu ve benzeri hususlarda göstereceği hassasiyet, önemli başarıların elde edilmesine vesile olmaktadır.\"

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HATAY DHA Hatay ValiliğiAçıklamadaPKKGüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24