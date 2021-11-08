Hatay Valiliği, 11 sokak hayvanının zehirlendiği iddiası hakkında soruşturma başlattı

Hatay Valiliği, 11 sokak hayvanının zehirlendiği iddiasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Defne ilçesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 7 Kasım'da sosyal medyada yer alan, ilçedeki sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiasıyla ilgili tahkikat yürütüldüğü belirtildi.

Tahkikat başlatıldı

Olayın aydınlatılmasına yönelik kolluk kuvvetlerince çalışma yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:

"07 Kasım 2021 Pazar günü sosyal medyada yayınlanan İlimiz Defne ilçesinde “Sokak Hayvanlarının Zehirlenmesi” olayı ile ilgili Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup söz konusu olayın aydınlanmasına yönelik kolluk kuvvetlerimizce bölgede konuşlu MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeye alınmıştır.

Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da doğanın, eşit haklı bireyidir. Rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek ve en iyi şekilde korunmaları kamunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."