Hatay üstünde İsrail Heronu

T24 - Hatay'ın Kırıkhan mevkiinde bulunan askerî tesislerin İsrail'e ait Heron tarafından dört saat boyunca görüntülendiği iddia edildi.







Hatay'ın Kırıkhan mevkiinde bulunan askerî tesislerin görüntülerini almak üzere İsrail’in casus amaçlı heron gönderdiği iddia edildi.



Taraf gazetesinin haberine göre, 14. Hawk B. Komutanlığı üstünde füze bataryaları ve radar mevzilerini görüntüleyen Heron, bir askerin birlik üzerinde beyaz bir ışık görmesiyle fark edildi. Radarlarla dört saat boyunca takip edilen Heron için Diyarbakır’dan iki F-16 savaş uçağı kaldırıldı ancak bir şey yapılmadı.

Taraf'ın ayrıntılarına ulaştığı olay 20 Eylül 2011 tarihinde Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde yaşanıyor. 14. Hawk B. Komutanlığı’nda görevli Hava Savunma Üsteğmen, birliğin üzerinde beyaz ışık yayan bir cisim fark ediyor.



Çıplak gözle gördüğü bu cisim üzerine dinleme nöbetinde bulunan Hava Savunma Kıdemli Çavuş'a telsizden çağrı yapıyor. Görüntülerin alınmasına yardımcı olan Skop’ta herhangi bir iz görüp görmediğini soruyor.



Kıdemli Çavuş, kendisine görünen bir cisim olmadığı cevabını veriyor. Telsizden yapılan anonsu duyan başka bir Kıdemli Çavuş, bahsedilen cisme benzer bir cismin üzerlerinde dolaştığını kendilerine bildiriyor. Bunun üzerine her iki isim de acilen Nizamiye’ye gidiyorlar. Üsteğmen, beyaz ışık yayan cismi ilk gördüğü noktaya bakıyor ve orada olmadığını görüyor. Ardından başını kaldırdığında cismin Nizamiye üzerinde olduğunu görüyor.



Bunun üzerine Nizamiye’yi terk eden askerler, radar merkezine gidip, gördüklerini üstlerine anlatıyorlar ve radarları açmak üzere izin istiyorlar. Alınan izin üzerine saatler 04:38’i gösterdiğinde tüm radarlar aktif hale getiriliyor. Radarlar çalışmaya başlar başlamaz, çıplak gözle görünen cismin son noktasına yönlendiriliyor. Birkaç saniye içinde beyaz ışık yayan cisim tesbit ediliyor. Cisim çok kısa süreli göründüğü için herhangi bir takip, o an yapılamıyor. Radarlar cismi taramaya başlıyor.



Saatler 04:41’i gösterdiğinde cisim N 36 34 55 42 E, 36 25 18 62 koordinatında radara yakalanıyor. Radardan cisme “kilit” atılmaya çalışılıyor. Ancak, cisim birliğin üzerine doğru geldiği için kilit atılamıyor. Ateşleme sistemi kilit attığında, heronlar hareket etmeye devam etseler ve kaçmaya çalışsalar dahi bu kilit sayesinde füze direkt heronlara ulaşabiliyor ve düşürüyor.



Birlikte ve telsizde cisimle ilgili telsiz konuşmaları devam ediyor. Bu arada başka bir birim cismi görüyor ve radarlar, ‘Silah Başı Gerçek Durum’ emri veriyor. Emir üzerine sistemler aktif hale getiriliyor ve hedef tekrar aranmaya başlanıyor. Heronun 12 km. mesafede birliğe doğru geldiği görünüyor. Radarlar ve füze sistemleri heronu kilit altına alıyor. Tam bu sırada heron 210 K olan hızını bir anda 750’ye yükseltiyor.



Bu arada Birlik’te bulunan üç ayrı birim, hedefi kaybetmemek için takip altına alıyor. Cismin küçük bir hava aracı olduğu tesbiti yapılıyor. Ancak bu sırada aletlerde bazı sıkıntılar olduğu için cismin bazı hareketleri kayıt altına alınamıyor. Ardından da heron görüntüden kayboluyor. Daha sonra tekrar görüntüsü alınan cisme kilit atılıyor ve üstlerden emir bekleniyor. Beklenen emir gelmiyor.



Saatler 05:08’i gösterdiğinde heron bir kez daha radarların takibine giriyor. Ardından hedef tekrar kayboluyor. Saat 05:10’da tekrar görüntü alınıyor. Heron kısa süreli takip ediliyor. Sabaha kadar takip edilen heron, güneşin doğuşuyla birlikte bir daha görünmemek üzere kayboluyor.



14. Hawk BT Komutanlığı’nda bunlar yaşanırken, olayın ilk anda bildirildiği Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı Harekât Merkezi’nde de sıcak saatler yaşanıyor. Merkezdeki ekranlardan cisim takip edilmeye başlanıyor. Saat 01:30’da alınmaya başlanan görüntüler, 05:30’a kadar devam ediyor. Görüntüler üzerine cismin ne tür bir hava aracı olduğu tesbit ediliyor.



Teknik bir takım incelemelerin ardından, cismin hareketleri ve hız kontrolüyle heron olduğu anlaşılıyor. İşte bu izleme sırasında radar mevziinde bulunanlar, Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Harekât Merkezi’nden ısrarla bölgeye uçak sevk edilmesini istiyorlar. Bölgeye iki F-16 gönderiliyor. F-16’lar heronu takip etmekle, çevresinde tur atmakla yetinip, bölgeden uzaklaşıyorlar. Heron inişe zorlanmadığı gibi her hangi bir füze atışı da yapılmıyor.