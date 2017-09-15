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Hatay merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

15 Eylül 2017 01:11

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Hatay merkezli Kars, Ankara ve Gaziantep\'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda ByLock kullandığı iddia edilen 14\'ü kadın 20 kişiyi gözaltına aldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen 20 şüphelinin sorgusu devam ediyor. 

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