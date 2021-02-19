Hatay'ı ziyaret eden Sabah gazetesi yazarı Donat: Kalabalık düğünler varmış, sağlıkçılar "maske, mesafe, temizlik" diye çırpınıyor

Hatay'ı ziyaret eden Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, ilde Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmadan kalabalık düğünlerin yapıldığını yazdı.

Donat yazısında, "Vali... Büyükşehir Belediye Başkanı... İlçe belediye başkanları... Sağlıkçılar... Çırpınıyorlar... 'Maske, mesafe, temizlik' diye. Büyük çoğunluk kurallara uyuyor. Ama çatlak sesler de çıkıyor... Örneğin: Düğün... Sazlı sözlü... Kalabalık... Canlı yayın bile yapılıyor... Sosyal medya... Duymayan kalmasın. Kim takar korona yasaklarını? 'Varsın ceza yazsınlar... Öderim... Evladımı düğünsüz mü evlendireceğim?' Vali Rahmi Doğan'a sorduk, 'Sonra ne oldu?' diye... Dedi ki: 'Düğün sahibine para cezası... Düğün salonunu kapattık... Tabii ceza da yazıldı." ifadesini kullandı.