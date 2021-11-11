Hatay'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdü

Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı eşini öldüren ve ardından polise teslim olan H.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yaşayan H.K'nin karakola gelerek karısını öldürdüğünü söylemesi üzerine söz konusu eve gitti.
Ekipler, 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Sanem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocukların cinayet sırasında okulda oldukları öğrenildi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.