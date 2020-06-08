Hatay'da akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir kişinin açtığı ateş sonucu bir çocuk öldü, dedesi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan ateş sonucu bir çocuk öldü, dedesi yaralandı.

Uzunkavak Mahallesi'nde, Taha B.'nin (49) açtığı ateş sonucunda, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Halid Yusuf ile dedesi Muhammed Yusuf yaralandı Yaralanan Halid Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine, dedesi Muhammed Yusuf Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halid Yusuf müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli Taha B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T24'e konuşan Hatay Roman, Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Veysel Toplar, Kumlu Devlet Hastanesi'nden yetkililerle görüştüğünü ve yetkililerin, şüpheli Taha B'nin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bilgi verdiğini söyledi.

Kimliği belirsiz kişilerin Taha B.'ye taş attığını ve sinirlenen Taha B.'nin pompalı tüfeğini çıkararak ateş ettiğini aktaran Toplar, mermilerin Halid Yusuf ve dedesi Muhammed Yusuf'a isabet ettiğini kaydetti.