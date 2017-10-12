Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Lütfü Savaş, İskenderun İlçe Belediye Meclisi\'nin aldığı bazı kararların Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde gündeme alınmasını oylattırmadığı iddiasıyla yapılan şikayet üzerine açılan davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 14 Ağustos 2015\'te yapılan toplantısında, iddiaya göre İskenderun İlçe Belediye Meclisi\'nde alınan bazı kararların gündeme alınması için oylama yaptırılmadı. Bunun üzerine İskenderun İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Seyfi Dingil, o dönemde Büyükşehir Belediye Meclisi\'ne başkanlık eden Lütfü Savaş\'ı Cumhuriyet Savcılığı\'na şikayet etti. Hatay Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın sonunda Lütfü Savaş, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza iyi hal göz önünde bulundurularak 5 aya indirildi. Savaş, 2 ay, 15 gün de belediye başkanlığından hak mahrumiyeti cezasına da çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

SAVAŞ: KARARA SAYGILIYIZ

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, verilen cezaya saygılı olduğunu ancak itiraz edeceğini söyledi. Savaş şöyle konuştu:

Sizin karşınıza tecavüz, rüşvet, yolsuzluk sanığı olarak gelseydim, çok utanırdım. \'Büyükşehrin görevlerini bana verin\' diye, meclise bir önerge verdi. Bana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, yasa ile verilen görevleri başkasına devretmem, kendim yaparım. Bu arkadaş (Seyfi Dingil) itfaiye dahil, bazı işlerin kendilerine devredilmesini istedi. Meclisteki çoğunluğa güvenip, bunu talep etti. Bu olamazdı. Şikayet etti, mahkum olduk. Adalete saygımız sonsuz. Mahkeme sonucuna itiraz edeceğim. Ama sizin karşınıza yolsuzluk, hırsızlık gibi suçlamalarla başımı eğecek şekilde gelirsem görevimi derhal bırakırım. Bu iş bazı mercilere güvenerek yapılmaz. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren sizin bildiğiniz veya bilmediğiniz birçok konuda bu arkadaşı mahkemeye vermeye başlayacağım.\"



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