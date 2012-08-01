'Hatay başlı başına bir mobing vakasıdır'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Hatay’da, ‘sıraya dizilmiş’ halleriyle gündemden düşmeyen polisin kendi içinde de mobbingle mücadele ettiği anlaşıldı. Son iki buçuk yılda Mobbing ile Mücadele Derneği’ne neredeyse her meslek grubundan 30 bine yakın başvuru yapılırken bunun 120’sini polisler oluşturdu.

Hatay başlı başına bir mobbing

Emniyet içinde, amirler daha üst amirleri, astlar ise üst rütbeliler tarafından mobbinge uğruyor. Mobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, ceza yöntemlerine dikkat çekti ve “Mobbing mağduru polis, o ilde 24 ilçe varsa, iki ayda uzak yakın demeden bu ilçelerin tümünü gönderiliyor. Ne kalacak bir otel, ne de misafirhanesi olan yerler değil buralar” dedi. Gün’e göre, Hatay, başlı başına bir mobbing vakası.

Derneğe yapılan 120 başvuru rakamı gerçeğin tümünü yansıtmıyor. Diğer meslek guruplarında olduğu gibi, ‘başıma daha büyük iş açılmasın’ diyen çoğunluk, eziyete dönüşen uygulamayla kendi başa çıkmak istiyor. Dernek, son yıllarda mahkemelerde kaybedilen tek bir mobbing davası olmadığına dikkat çekiyor. Yakın zamanda bir polis müdürü hakkında açılan davayı kaybetmişti.

Mobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, T24'e, Hatay’da yaşananlar ve bu camiadaki mobbing durumlarına ilişkin şunları söyledi:

"Azımsanmayacak kadar mağdur polis

Bugüne kadar 2.5 yılda derneğimize mobbing mağduru olduğunu iddia ederek her meslekten başvuru yapıldı. Başvuru sayısı yaklaşık 30 bin civarında. Her gün çığ gibi artıyor. Başvuranlar arasında azımsanamayacak sayıda polis var.

Mağduriyetini telefonla bildiriyor

Polislerin birçoğu elektronik posta ya da normal posta yoluyla başvurmak yerine, telefonla ya da yüz yüze konuşmayı tercih ediyor. Psikolojik taciz yapanlar genelde üstleri olduğu için korkuyorlar. Şayet şikâyet ya da dava açtıklarında sonuç alamazlar ise mobbingin daha da şiddetlenerek artacağından ve amirlerin kendilerine misilleme yapmasından korkuyorlar.

Geçici görev denilerek psikolojik taciz

Ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak zor bir süreci yaşayan polislerin amirleri ya da meslektaşları tarafından artı psikolojik tacize (mobbing) maruz kalmaları ise insanlık hallerine sığmaz. Bize mobbing mağduru olduğu için başvuran polis memuru sayısı 120 civarındadır. Bunların içinde amir konumunda olanlar da var, unvansız polislerde.

Sözlü hakarete uğruyor

Polislere genelde geçici görevlendirme yoluyla veya tayin edilerek psikolojik taciz yapılıyor. Bu aşamaya gelmeden önce, disiplin cezaları veriliyor. Mağdur hakkında soruşturmalar açılıyor. Sözlü hakarete uğruyor. Dışlanıyor, meslektaşlarının mağdurla konuşması yasaklanıyor. Bazı haklardan mahrum ediliyor.

Akıl hastası, uyumsuz diye damgalanıyor

Sağlığına veya cinsiyetine uymayan yerlerde çalıştırılıyor. İstirahat raporu kullandırılmıyor, yıllık izinleri zamanında verilmiyor, herkesten daha fazla çalışmaya zorlanıyor. Bilmediği görev yerlerinde çalıştırılıyor. Yasadışı işlem yapmaya zorlanıyor. Özel işlerini yapması isteniyor. Çirkin lakaplar takılıyor. Akıl hastası,agresif,uyumsuz gibi yakıştırmalarla damga vuruluyor.

Disiplin yönetmeliği cam kırığı gibidir

Polis Disiplin Yönetmeliği cam kırığı gibidir.Dokununca fark etmeden keser. Muğlak ifadelerledoludur. Amirlerin fikirlerine karşı çıkarsan yada onun beklentilerine uygun hareket etmezsen üniformalı ve katı hiyerarşik yapı içinde bir şekilde hakkında soruşturma açılması tehdidi ile karşı karşıyasın demektir.Soruşturma açılması için polisin suç işlemiş olmasına gerek yoktur,amir öyle istemiş ise öyle olacaktır.Burada bütün polis amirleri psikolojik taciz(mobbing) yaparlar anlamı çıkarılmamalıdır. Çok değerli ve duyarlı, emrinde çalışan insanları kardeşi veya evladı gibi seven ve koruyan, onların dertleriyle dertlenen, amirlerde çoktur.

Hatay başlı başına mobbing

Son günlerin en şiddetli ve üzücü mobbing vakasına Hatay Dörtyol ilçesinde tanık olduk. Bir milletvekilinin oğlunun arkadaşı, polis ile tartışınca, savcılığa başvuruyor, savcı Türkiye Cumhuriyetinde ender rastlanan bir hızla polisler hakkında soruşturma açıyor, milletvekilinin oğlunun ve arkadaşının da bulunduğu yerde, polisler emniyet müdürü tarafından bir duvarın önüne diziliyorlar ve ellerine birer numara tutuşturuluyor milletvekilinin oğlunun ve arkadaşının polisleri teşhis etmesi isteniyor. Polislerin içinden iki tanesi seçiliyor ve il içinde başka bir ilçeye sürgün ediliyor. Astlarına yapılan psikolojik tacize karşı çıkan bir amirde başka bir yere tayin ediliyor. Polislerin durumunu izledik hep beraber. Bakın polislere nasıl mobbing yapılıyormuş, Ne kadar rencide edici bir durum. Belli ki, güce boyun eğmiş birileri, polislerin onurları, mesleki saygınlıkları, itibarları ayaklar altına alınmış ve eziliyorlar."