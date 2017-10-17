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Hatalı park edilen araçlar itfaiye aracının geçişini engelledi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde itfaiye ekipleri, sokağa park edilen araçlar nedeniyle, yangın çıkan binaya ulaşamadı

17 Ekim 2017 14:55

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde itfaiye ekipleri, sokağa park edilen araçlar nedeniyle, yangın çıkan binaya ulaşamadı. Araçtan inip yürüyerek dumanların yükseldiği apartman katına çıkan itfaiye erleri yangına tüplerle müdahale etti.
Dün gece, Muhittin Mahallesi Selim Kahya Sokak\'taki bir apartmanın 3\'üncü katından dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede sevk edilen itfaiye araçları sokak üzerinde özel araçların gelişi güzel park edilmesi nedeniyle yangın çıkan binaya ulaşamadı. Park edilen araçların sürücüleri aranırken, itfaiye erleri araçlarından inerek ellerindeki yangın tüpleri ile dumanların yükseldiği kata çıkarak müdahalede bulundu. Yangının ocakta unutulan bir yemek nedeniyle çıktığı ve büyümeden kontrol altına alındığı belirtildi. İtfaiye aracı ise park eden sürücülerin araçlarını çekmesiyle ancak olay yerine ulaşabildi.
İtfaiye ekiplerinin yangın çıkan binaya park edilen araçlar nedeniyle ulaşamaması çevredekilerin tepkisine neden oldu. Olası büyük bir yangında itfaiyenin sokağa giremeyeceğini belirten bölgede bulunanlar, \"Yangın daha büyüse ne olacaktı? Burada yaşayan insanların başına bir şey gelse hesabını kim verecekti?\" dedi.

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