Hatalı 50 TL'lik banknot için 75 bin TL istiyor!

Adıyaman'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satmak için koleksiyoncuları bekliyor.

Adıyaman'da ön yüzündeki '50' rakamında '0'ın (sıfır) olmadığı hatalı 50 TL'lik banknot alıcısını bekliyor. Murat Kuştepe isimli otopark işletmecisi, bir müşterisi tarafından otopark ücreti olarak verilen 50 TL'yi sahte zannetti. Paranın üzerindeki hatayı fark eden işletme sahibi Murat Kuştepe, parayı bankaya götürdü. Kuştepe, bankada cihaz ve mavi ışık testine tutulan 50 TL'lik banknotun sahte olmadığını, basım hatası olduğunu öğrendi.

İnternetten hatalı basılmış paralar ile ilgili araştırma yapan ve koleksiyoncuların bu tür banknotları satın aldığını öğrenen Murat Kuştepe, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin TL'ye satışa çıkardı.