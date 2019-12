'Hatalarımın cezasını ödedim'

Son günlerde borçları nedeniyle gündeme gelen Canım Ailem’in Samim’i Uğur Yücel, samimi açıklamalar yaptı.



Şimdiye kadar yaptığınız işler hep takdir gördü. Piyasada parmakla gösterilmek size bir sorumluluk yüklüyormu?

İşime özen göstermek benim yaradılışım. Dünyaya hayranlıkla ve şaşkınlıkla bakıyorsanız, yaptığınız işi iyisinden kotarma yeteneğiniz varsa içgüdüleriniz sizi rahat bırakmaz. Yetenek sorumluluktur aynı zamanda.



Ekranlarda çok tutan bir iş yapmanın sizce bir matematiği var mıdır?

Var, bir maymunu taşlayıp önce ağaca çıkaracaksın. Sonra da aşağı indireceksin. Ama inerkende taşlamayı unutmayacaksın. Gerçek taş kullanmayın ve ağacada kahramanı çıkarın, maymunu değil.



“Yazı Tura için teknemi sattım” demiştiniz. Size bir tekne borçluyuz sanırım. Bir süredir maddi sıkıntılarla gündemdesiniz. Nedir bu işin aslı?

Ticari açıdan yanlış kararlarım sonucunda, çok tatsız bir duruma gelmiştim. Esas krizi 3 sene önce yaşadım. Bugün çapakları devam ediyor ama mali durumum düzeldi. En güzel zamanlarımı yaşıyorum. Canım Ailem’ i çekiyoruz, yeni filmimiz ocak ayında vizyona girecek. Sağlığımda yerinde, sevenlerim üzülüp, beni dert etmesinler. Bu arada tekne tekrar gelecek. Hayatta en iyi ürettiğim yer tekne ve tek avuntum.



Huzur pek yakında!



Dizide hayat Samim’ e Meliha’yı tekrar kazanması için bir şans verdi. Peki hayat size aynı şansı tanısa neyi telafi edersiniz?

Hayatın bana verdiğini metleri okşadım, herşeye şükranla baktım. Hatalar yaptım ve cezasını da ödedim. Son on yıl çok çetin geçti. Yine huzur ve sükûnet geliyor. Pek yakında!



Can adında bir oğlunuz var. Onunla en çok hangi konuda anlaşırsınız?

Can, 24 yaşında ve benim asistanım aynı zamanda. Evde birlikte yemek pişirmek, iki kadeh yuvarlamak, film seyretmek, maça takılmak, hayatı konuşmak gibi her eylemi yaparız. Aslında tam iki arkadaş gibiyiz. Dert ortağım, fikir arkadaşım. Yaratıcı ve çok keskin bir gözü var. Canımın içi, gözbebeğim. Allah nazardan saklasın.



Aşka nasıl bakarsınız?

Kuş bakışı.



Fatih Akın’la ‘NewYork Love You’ filminde nasıl bir araya geldiniz?

Fatih Akın’la hep birlikte çalışma niyetimiz vardı ama bir türlü denk getiremedik. Fatih kafaya birşeyi koyarsa er geç yapan biri. Bir gece oyunculuğa sövüp duruyordum. Fatihde ‘New York, I Love You’filminde oynamamı teklif etti. Bir gün sonra film için düşünmeye başladık. Galada da arkadaşlarla matrak yaptık