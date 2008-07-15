T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hastayım çünkü şişmanım!

Fazla kilolar, yalnızca fiziksel görüntümüzü bozmuyor. Birçok sağlık sorununa da neden olabiliyor.

15 Temmuz 2008 03:00

Fazla kiloluların en büyük kaygısı görünümleriyle ilgili olur. Hâlbuki vücudumuzun çeşitli bölgelerinde biriken yağların asıl zararı sağlığımızadır. Fazladan her 10 kilonun vücudumuza 70 kilo ek yük getirdiği biliniyor. Yol açtığı birçok sağlık sorunu da cabası. Aşağıda, bu tarz sağlık sorunlarını sizin için sıraladık.

Solunum sistemi
■ Uyku sırasında geçici solunum durmaları olur (uyku apnesi)
■ Akciğerlerin solunum kapasitesi azalır.
■ Solunum zorluğu başlar.
■ Kişi çabuk yorulur.
■ Yorgunluk, halsizlik kronik bir hal alır.

Eklemler
■ Eklem yüzeylerinde yıpranma
■ Dizlerde ağrı, hareket kısıtlılığı
■ Bel ağrıları- bel fıtığı görülür.

Genital Sistemi
■ Kadınlarda adet düzensizlikleri
■ Üreme fonksiyonlarında bozulma
■ Ender de olsa kısırlık görülür.

Psikolojik etkiler
■ Kişi kendisini sevmemeye başlar.
■ Çevresindeki insanlarla ilişkisi bozulur.
■ Toplumdan uzaklaşır. İçine kapanır.
■ Depresyona sürüklenir.

Kalp-damar dolaşım sistemi
■ Damar tıkanıklıkları
■ Damar sertliği
■ Kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık
■ Koroner kalp hastalıkları
■ Hipertansiyon
■ Miyokard infarktüsü
■ Kalp krizi
■ Beyni besleyen damarlarda tıkanıklık
■ Beyin kanaması ve felç görülür.

Gastrointestmal (mide) sistemi
■ Karaciğerde yağlanma
■ Karaciger büyümesi
■ Siroz
■ Sindirim zorlukları (dispepsi, reflü)
■ Barsak fonksiyonlarında bozulma (meteorizm, kabızlık)
■ Pankreasın hormon üretiminde bozulma
■ İnsülin direnci-Tip II diabet görülür.
                                                                                                                           (Kaynak: Diyet Dergisi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24