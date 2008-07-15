Hastayım çünkü şişmanım!

Fazla kiloluların en büyük kaygısı görünümleriyle ilgili olur. Hâlbuki vücudumuzun çeşitli bölgelerinde biriken yağların asıl zararı sağlığımızadır. Fazladan her 10 kilonun vücudumuza 70 kilo ek yük getirdiği biliniyor. Yol açtığı birçok sağlık sorunu da cabası. Aşağıda, bu tarz sağlık sorunlarını sizin için sıraladık.



Solunum sistemi

■ Uyku sırasında geçici solunum durmaları olur (uyku apnesi)

■ Akciğerlerin solunum kapasitesi azalır.

■ Solunum zorluğu başlar.

■ Kişi çabuk yorulur.

■ Yorgunluk, halsizlik kronik bir hal alır.



Eklemler

■ Eklem yüzeylerinde yıpranma

■ Dizlerde ağrı, hareket kısıtlılığı

■ Bel ağrıları- bel fıtığı görülür.



Genital Sistemi

■ Kadınlarda adet düzensizlikleri

■ Üreme fonksiyonlarında bozulma

■ Ender de olsa kısırlık görülür.



Psikolojik etkiler

■ Kişi kendisini sevmemeye başlar.

■ Çevresindeki insanlarla ilişkisi bozulur.

■ Toplumdan uzaklaşır. İçine kapanır.

■ Depresyona sürüklenir.



Kalp-damar dolaşım sistemi

■ Damar tıkanıklıkları

■ Damar sertliği

■ Kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık

■ Koroner kalp hastalıkları

■ Hipertansiyon

■ Miyokard infarktüsü

■ Kalp krizi

■ Beyni besleyen damarlarda tıkanıklık

■ Beyin kanaması ve felç görülür.



Gastrointestmal (mide) sistemi

■ Karaciğerde yağlanma

■ Karaciger büyümesi

■ Siroz

■ Sindirim zorlukları (dispepsi, reflü)

■ Barsak fonksiyonlarında bozulma (meteorizm, kabızlık)

■ Pankreasın hormon üretiminde bozulma

■ İnsülin direnci-Tip II diabet görülür.

(Kaynak: Diyet Dergisi)

