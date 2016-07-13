Muzaffer Kuşhan hastasının ölümüne sebebiyet vermekten cezaevine girdi

Üniversite öğrencisi Dila Kurt’un İstanbul Polonezköy’deki zayıflama kliniğinde ölümüyle ilgili “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasını alan doktor Muzaffer Kuşhan cezaevine girdi.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, cezasını iş ve özel durumu nedeniyle 2 kez erteleten Kuşhan, 9 Haziran’da infaz savcılığına teslim oldu.

Şartlı tahliye sürecinin ardından ceza tamamlanacak

Kartal Cezaevi’ne konulan ünlü doktor, 18 Eylül 2018 tarihine kadar cezaevinde yattıktan sonra bir yıllık şartlı tahliye sürecinin ardından cezasını tamamlamış olacak.

Kuşhan bu tarihten sonra da verilen meslekten men cezası nedeniyle 2 yıl doktorluk yapamayacak.

Genç kadın Kuşhan’ın kliniğinde yaşamını yitirdi

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Dila Kurt (19), 2008’de Dr. Kuşhan’ın Polonezköy’deki zayıflama kliniğine gitmiş, 45 günde 14 kilo vermişti. Kurt, uygulanan diyete dayanamamış ve 7 Eylül 2008’de klinikteki havuz başında hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Dila Kurt’un, hızlı kilo vermeye bağlı kronik kalp rahatsızlığından dolayı öldüğü belirlenmişti. Kurt, Galatasaray'ın eski asbaşkanı Ali Dürüst'ün yeğeniydi.