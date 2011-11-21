-Hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü SAMSUN (A.A) - 21.11.2011 - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hasta taşıyan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gökçeli köyünde evde aniden rahatsızlanan annesi Fatma Sezer'i (63) kent merkezindeki hastaneye götürmek isteyen Serter Sezer'in kullandığı 55 LA 194 plakalı otomobil, köyün çıkışında yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü ile annesi Fatma Sezer ve Ayşe Özkan yaralandı. Fatma Sezer, Özel Medicana Samsun Hastanesine götürülürken yaşamını yitirdi.