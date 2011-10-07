-Hastaneye gelenler Erdoğan'a taziyelerini sundu İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı üzerine aile fertleri ve yakınları ile çok sayıda kişi, hastaneye geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir hafta önce safra kesesi ameliyatı olan annesi Tenzile Erdoğan'ın durumunun ağırlaşması üzerine sabah saatlerinde eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile Kısıklı'daki evinden Koşuyolu'ndaki özel İstanbul Medipol Hastanesine geldi. Başbakan Erdoğan, saat 09.15 itibariyle annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat ettiğini öğrendi. Tenzile Erdoğan'ın vefat haberi üzerine hastaneye Erdoğan ailesinin diğer fertleri ve yakınları gelmeye başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, TDİ Genel Müdürü Burhan Külünk, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, iş adamı Ali Ağaoğlu da hastaneye gelerek, Başbakan Erdoğan'a taziyelerini sundu. Hastane çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Birçok televizyon kanalının canlı yayın yaptığı hastane önünde basın mensuplarının bekleyişi de sürüyor.