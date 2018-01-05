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Hastanenin arızalanan asansöründe sıkışan işçi öldü

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te yıkama firması bünyesinde çalışan 3 çocuk babası Yılmaz Güneş (38), kirli çamaşırlarını topladığı özel bir hastanenin arızalanan asansöründe sıkışıp yaşamını yitirdi

05 Ocak 2018 14:18

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te yıkama firması bünyesinde çalışan 3 çocuk babası Yılmaz Güneş (38), kirli çamaşırlarını topladığı özel bir hastanenin arızalanan asansöründe sıkışıp yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Tepebaşı Mahallesi\'nde bulunan özel hastanede meydana geldi. Hastanenin anlaştığı şirkette çalışan Yılmaz Güneş, sabah saatlerinde polikliniklerin bulunduğu B bloktaki kirli çamaşırları toplayıp asansöre koydu. Bu sırada bilinmeyen nedenle arızalanan asansörden kendi çabasıyla çıkmak isteyen Güneş, kabin ile duvar arasında sıkışıp yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye görevlilerinin incelemesinin ardından Güneş\'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı haber alıp hastaneye gelen Güneş\'in babası Gazi Güneş ve yakınları da gözyaşı döktü.

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