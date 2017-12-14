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Hastanenin acil servis yoluna alttan ısıtma sistemi

AKDAĞMADENİ (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesindeki devlet hastanesinin acil servisine giden yolun altına, kış aylarındaki buzlanmaya karşı ısıtma sistemi döşendi

14 Aralık 2017 16:18

AKDAĞMADENİ (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Akdağmadeni ilçesindeki devlet hastanesinin acil servisine giden yolun altına, kış aylarındaki buzlanmaya karşı ısıtma sistemi döşendi.
Akdağmadeni Devlet Hastanesi yönetimi ve ilçe belediyesi işbirliğiyle, hastane acil servisi girişinde, ambulansların kullandığı yolda kış mevsiminde meydana gelen buzlanmayı önlemek amacıyla ısıtma sistemi projesi hazırlandı. Proje kapsamında, acil servisin girişinin rampa olan yolunun altına ısıtma sistemi döşendi. Isı kaybına karşı yola yalıtım da yapılıyor. Kontroller tamamlandıktan sonra üst kaplama betonu dökülüp yol hizmete açılacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Münir Kiper Aslan, şöyle dedi:
\"\"Hastaların acil servise ulaşımı yolda buzlanma nedeni ile zorlaşmaktaydı. Bu sebeple çözüm arayışına giren hastane yönetimi olarak yol ısıtma projesini uygulamaya koyduk. Bu hafta içerisinde inşaatına başlanan sistem, Akdağmadeni Belediyesi\'nin de desteği ile önümüzdeki hafta hizmete açılacak ve zorlu kış aylarında hastalar güvenle acil servise ulaşabileceklerdir.\"

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